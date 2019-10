Газпром и Fortum рассмотрели вопросы взаимодействия компаний. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента, главного исполнительного директора Fortum Пекки Лундмарка.



Стороны рассмотрели ход и перспективы взаимодействия компаний. Отдельное внимание было уделено проекту "Северный поток - 2".



Fortum - финская энергетическая корпорация.

Fortum владеет 49.99% акций Uniper SE. 8 октября 2019 года Fortum объявил, что заключил соглашения с инвестиционными фондами Elliott и Knight Vinke о приобретении 20.5% акций Uniper стоимостью около 2.3 млрд евро. Доля Fortum в капитале Uniper после завершения сделки может составить 70.5%.



"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2017 году компания Nord Stream 2 AG подписала с ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта в объеме 50% от его общей стоимости.



Корпорации Fortum принадлежит 29.5% ПАО "ТГК-1", которое входит в Группу "Газпром энергохолдинг".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 22.10.2019