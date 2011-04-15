Повтор! ФАС проверит доступность дополнительного образования для детей

ФАС России проводит анализ функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) в регионах. Об этом говорится в сообщении службы.



Напомним, система ПФДО начала внедряться в регионах с сентября 2018 года в рамках национального проекта "Образование". Её основная цель - обеспечить гарантированную доступность дополнительного образования для детей посредством введения именных сертификатов. То есть семья может подать заявку на получение такого сертификата и выбрать для своего ребёнка любые занятия в учреждениях детского дополнительного внешкольного образования. Оплата выбранных занятий будет осуществляться за счёт бюджетных средств, гарантом которых является именной сертификат.



При этом система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей предполагает равное участие в ней организаций любой формы собственности. Таким образом, семья может обратиться и в государственное, и в частное учреждение, а также к индивидуальному предпринимателю.



"Несмотря на то, что в рамках реализации программы должна присутствовать конкурентная составляющая, которая даёт потребителям возможность сделать самостоятельный выбор в пользу того или иного учреждения, анализ нормативно-правовых актов, который был проведён ФАС России в нескольких регионах, показал, что распределение бюджетных средств в них происходит с нарушениями. В частности, речь идёт о выделении финансирования только на дополнительное муниципальное образование, что автоматически исключает участие в программе частных учреждений и индивидуальных предпринимателей. Такая ситуация идёт вразрез с положениями нацпроекта "Образование" и Нацплана развития конкуренции", - отметила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Юлия Ермакова, цитируемая в сообщении.



Эти конкурентные ограничения стали сигналом для проведения территориальными органами ФАС контрольных мероприятий, которые направлены на выявления в региональных нормативных правовых актах, регулирующих реализацию ПФДО, положений, ограничивающих конкуренцию.





"AK&M" от 22.10.2019