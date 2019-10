Совет директоров Газпрома утвердил инвестпрограмму

Совет директоров ПАО "Газпром" утвердил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2019 год в новых редакциях. Об этом говорится в сообщении компании.



Основные показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением Газпрома в сентябре текущего года.



В соответствии с инвестиционной программой на 2019 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит более 1.322 трлн руб. - на 3.142 млрд руб. меньше по сравнению с инвестиционной программой, утверждённой в декабре 2018 года.



В том числе на проекты капитального строительства выделено 962.234 млрд руб. (снижение на 0.786 млрд руб.), на приобретение в собственность Газпрома внеоборотных активов - 180.493 млрд руб. (рост на 28.988 млрд руб.). Объём долгосрочных финансовых вложений - 179.856 млрд руб. (снижение на 31.345 млрд руб.).



Корректировка параметров инвестиционной программы на 2019 год связана с оптимизацией портфеля инвестиционных проектов.



Утверждённый бюджет на 2019 год в новой редакции обеспечит покрытие обязательств Газпрома без дефицита, в полном объёме.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 23.10.2019