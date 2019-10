Совет директоров Газпрома рассмотрел реализацию программы газификации российских регионов

Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о ходе реализации программ газификации субъектов РФ, в том числе об экономической модели, синхронизации с региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также о газификации Красноярского края. Об этом говорится в сообщении компании.



Отмечено, что последовательное развитие газификации российских регионов является одним из приоритетов деятельности Газпрома на внутреннем рынке. В результате масштабной работы компании уровень газификации России стабильно увеличивается и на 1 января 2019 года достиг 68.6% (рост на 15.3 процентного пункта по сравнению с 2005 годом).



В 2019 году программой газификации охвачено 66 субъектов РФ. В настоящее время около 500 объектов (газопроводы и газораспределительные станции) находятся в стадии строительства, ещё около 500 - в стадии проектирования. По итогам года планируется завершить сооружение порядка 1.7 тыс. км газопроводов. Кроме того, выполняется корректировка генеральных схем развития газоснабжения и газификации девяти субъектов РФ: республик Дагестан и Башкортостан, Чеченской Республики, Ивановской, Курганской, Омской, Смоленской, Томской и Ярославской областей. В таких регулярно актуализируемых документах определяются основные направления развития газоснабжения регионов.



Работу по газификации Газпром ведёт в тесном взаимодействии с органами власти субъектов РФ. На основе предложений администраций регионов формируются пятилетние программы развития газоснабжения и газификации для каждого субъекта РФ. В настоящее время реализуются программы, рассчитанные на 2016-2020 годы.



Компания строит газопроводы до населённых пунктов, а региональные власти отвечают за создание распределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа. Для синхронизации проводимых работ стороны ежегодно подписывают планы-графики. Вместе с тем с 2005 года только шесть субъектов РФ на 100% выполнили взятые обязательства, в остальных регионах наблюдается отставание.



На заседании также были рассмотрены вопросы газификации Красноярского края.



Правлению поручено продолжить работу по реализации программ газификации субъектов РФ и обеспечить разработку программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ на период 2021-2025 годов на основе подтверждённых администрациями регионов перспективных объёмов газопотребления и планов по обеспечению подготовки потребителей к приёму газа



