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23/10/2019
12:11

В.Путин и Р.Эрдоган приняли меморандум о взаимопонимании между странами

Президент РФ Владимир Путин и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о взаимопонимании между странами. Об этом говорится в материалах Кремля.

В соответствии с документом, обе стороны подтверждают свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции.

Они подчёркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории.

В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном глубиной до 32 км будет сохранён.

Обе стороны подтверждают важное значение Аданского соглашения, Российская Федерация будет содействовать осуществлению Аданского соглашения в современных условиях.

Начиная с 12:00 23 октября 2019 года, на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года. С этого момента начнётся совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

Все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Мэнбиджа и Таль Рифата.

Обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов.

Будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев.

Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного Меморандума.

Обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках "механизма Астаны" и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.

"AK&M" от 23.10.2019
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