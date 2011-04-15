В.Путин и Р.Эрдоган приняли меморандум о взаимопонимании между странами

Президент РФ Владимир Путин и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о взаимопонимании между странами. Об этом говорится в материалах Кремля.



В соответствии с документом, обе стороны подтверждают свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции.



Они подчёркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории.



В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном глубиной до 32 км будет сохранён.



Обе стороны подтверждают важное значение Аданского соглашения, Российская Федерация будет содействовать осуществлению Аданского соглашения в современных условиях.



Начиная с 12:00 23 октября 2019 года, на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года. С этого момента начнётся совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.



Все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Мэнбиджа и Таль Рифата.



Обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов.



Будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев.



Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного Меморандума.



Обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках "механизма Астаны" и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.



"AK&M" от 23.10.2019