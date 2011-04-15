Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/10/2019
13:12

В аэропорту Каира ожидаются задержки вылетов

В Международном аэропорту Каира (CAI) ожидаются задержки вылетов. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

Так, 23 октября 2019 года в столице Египта ввиду ливневых дождей наблюдается подтопление домов; сбои в работе транспортной инфраструктуры: затруднено движение по автомагистралям и отправление поездов.

Международный аэропорт Каир (IATA: CAI,ICAO: HECA) - самый загруженный аэропорт Египта и главный хаб национального перевозчика Египта EgyptAir, члена Star Alliance. Аэропорт расположен в северо-восточной части Каира, в 15 км от деловой части города. Аэропорт управляется специальным подразделением Egyptian Holding Co., которое контролирует четыре компании: Cairo Airport Co., Egyptian Airports Co., National Air Navigation Services и Aviation Information Technology, а также Cairo Airport Authority (CAA), выполняющей регуляторную функцию.

"AK&M" от 23.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100