В аэропорту Каира ожидаются задержки вылетов

В Международном аэропорту Каира (CAI) ожидаются задержки вылетов. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Так, 23 октября 2019 года в столице Египта ввиду ливневых дождей наблюдается подтопление домов; сбои в работе транспортной инфраструктуры: затруднено движение по автомагистралям и отправление поездов.



Международный аэропорт Каир (IATA: CAI,ICAO: HECA) - самый загруженный аэропорт Египта и главный хаб национального перевозчика Египта EgyptAir, члена Star Alliance. Аэропорт расположен в северо-восточной части Каира, в 15 км от деловой части города. Аэропорт управляется специальным подразделением Egyptian Holding Co., которое контролирует четыре компании: Cairo Airport Co., Egyptian Airports Co., National Air Navigation Services и Aviation Information Technology, а также Cairo Airport Authority (CAA), выполняющей регуляторную функцию.



"AK&M" от 23.10.2019