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23/10/2019
13:13

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 октября

Банк России установил на 24 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России


1 Австралийский доллар 43.6518
1 Азербайджанский манат 37.6067
100 Армянских драмов 13.3682
1 Белорусский рубль 31.2682
1 Болгарский лев 36.2808
1 Бразильский реал 15.6376
100 Венгерских форинтов 21.5601
1000 Вон Республики Корея 54.4826
10 Гонконгских долларов 81.3523
10 Датских крон 94.9853
1 Доллар США 63.7997
1 Евро 70.9644
100 Индийских рупий 89.9411
100 Казахстанских тенге 16.3936
1 Канадский доллар 48.7207
100 Киргизских сомов 91.2219
10 Китайских юаней 90.1839
10 Молдавских леев 36.6876
1 Новый туркменский манат 18.2546
10 Норвежских крон 69.6260
1 Польский злотый 16.5968
1 Румынский лей 14.9061
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.9217
1 Сингапурский доллар 46.8049
10 Таджикских сомони 65.8408
1 Турецкая лира 11.0300
10000 Узбекских сумов 67.5844
10 Украинских гривен 25.6095
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.0528
10 Чешских крон 27.7438
10 Шведских крон 66.1637
1 Швейцарский франк 64.4572
10 Южноафриканских рэндов 43.5356
100 Японских иен 58.8694

"AK&M" от 23.10.2019
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