Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 октября

Банк России установил на 24 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.6518

1 Азербайджанский манат 37.6067

100 Армянских драмов 13.3682

1 Белорусский рубль 31.2682

1 Болгарский лев 36.2808

1 Бразильский реал 15.6376

100 Венгерских форинтов 21.5601

1000 Вон Республики Корея 54.4826

10 Гонконгских долларов 81.3523

10 Датских крон 94.9853

1 Доллар США 63.7997

1 Евро 70.9644

100 Индийских рупий 89.9411

100 Казахстанских тенге 16.3936

1 Канадский доллар 48.7207

100 Киргизских сомов 91.2219

10 Китайских юаней 90.1839

10 Молдавских леев 36.6876

1 Новый туркменский манат 18.2546

10 Норвежских крон 69.6260

1 Польский злотый 16.5968

1 Румынский лей 14.9061

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.9217

1 Сингапурский доллар 46.8049

10 Таджикских сомони 65.8408

1 Турецкая лира 11.0300

10000 Узбекских сумов 67.5844

10 Украинских гривен 25.6095

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.0528

10 Чешских крон 27.7438

10 Шведских крон 66.1637

1 Швейцарский франк 64.4572

10 Южноафриканских рэндов 43.5356

100 Японских иен 58.8694

"AK&M" от 23.10.2019