Сотрудники Alitalia 25 октября проведут забастовку

В Италии на 25 октября 2019 года анонсирована забастовка сотрудников авиакомпании Alitalia. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Так, 24-26 октября возможны отмены авиарейсов и изменения в расписании указанного авиаперевозчика.



Alitalia - итальянская авиакомпания, крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Штаб-квартира - в Риме, аэропорт Фьюмичино (Леонардо Да Винчи). Основана в 1946 году под названием Aerolinee Italiane Internazionali. 30 декабря 2008 года начата процедура объединения с итальянской авиакомпанией Air One, 13 января 2009 года основной этап объединения был закончен, внесены изменения в системы бронирования и скорректированы расписания рейсов. Рейсы выполняются из аэропортов: Рим (Леонардо да Винчи), Милан (Мальпенса), Турин, Венеция (Марко Поло), Неаполь (Каподичино) и Катания (Фонтанаросса).



"AK&M" от 23.10.2019