Банк России на 24 октября повысил курс евро к рублю более чем на 4 копейки до 70.9644 руб., курс доллара США - почти на 17 копеек до 63.7997 руб.

Банк России на 24 октября повысил официальный курс евро к рублю более чем на 4 копейки до 70.9644 руб. с 70.9196 руб., курс доллара США - почти на 17 копеек до 63.7997 руб. с 63.6336 руб. 23 октября.



Стоимость бивалютной корзины на 24 октября увеличилась более чем на 11 копеек (+0.17%) до 67.0238 руб. с 66.9123 руб. 23 октября.





"AK&M" от 23.10.2019