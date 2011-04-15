В Москве перекроют ряд участков дорог. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, по 6 ноября 2019 года частично ограничено движение по одной полосе на участке улицы Паршина от дома 14 до дома 10. Оно будет действовать круглосуточно. Ограничения также введут на улице Берзарина в районе дома 30, корпуса 4 на Живописной улице. Ограничение будет действовать по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счёт временных расширений дороги.



Помимо этого, с 31 октября по 30 ноября круглосуточно будет ограничено движение на дублёре улицы Народного Ополчения около дома 50. Перекроют две полосы, но существующее количество полос сохранится за счет временных расширений. Также по одной полосе перекроют на участке бокового проезда улицы Алабяна в районе дома 25/37 на улице Алабяна и на участке улицы Панфилова в районе дома 2а, строения 1.



Кроме того, 25 октября с 10:00 до 14:00 полностью перекроют участок улицы Колмогорова от микрорайона Ленинские Горы, дома 1, строения 2 до улицы Лебедева.



Вместе с тем, 30 октября с 07:00 до 17:00 ограничат движение на участке Симферопольского бульвара в районе дома 9а, владения 5, корпуса 1 и дома 3г. 9 ноября с 07:00 до 17:00 введут ограничение по одной полосе с дублями по пять минут на улице Лобачевского от улицы Михаила Певцова до дома 44.



Движение в Напрудном переулке рядом с домом 15 ограничат 28 октября с 01:30 до 05:30. Также на этом участке круглосуточно ограничат движение с 10 по 15 ноября. Нельзя будет проехать по одной полосе. 16 ноября с 01:30 до 05:30 на этом участке ограничат движение по одной полосе, организуют приоритетное право проезда, сделают временные расширения и закроют проезд во двор дома 15 в Напрудном переулке.



Помимо этого, с 29 октября по 8 ноября круглосуточно ограничат движение в Напрудном переулке от дома 15 до дома 10, строения 1. Перекроют одну полосу движения. Также на этом участке 9 ноября с 01:30 до 05:30 ограничат движение по одной полосе. Кроме того, закроют проезд во двор дома 59 на улице Гиляровского.



С 17 по 24 ноября круглосуточно и с 24 по 30 ноября с 01:30 до 05:30 полностью перекроют движение в местном проезде в районе дома 15 в Напрудном переулке.



С 25 октября по 15 декабря круглосуточно ограничат движение на нескольких участках. В районе дома 18/14 в Югорском проезде нельзя будет проехать по одной полосе. Также по одной полосе частично ограничат движение на участке у дома 8 на улице Егора Абакумова.



Движение по одной из двух полос будет ограничено и на участке Палехской улицы, дома 145 и дома 147, а также на участке Палехской улицы в районе дома 5, строения 1 на улице Егора Абакумова. Ограничение введут с организацией одностороннего движения в сторону улицы Егора Абакумова.



"AK&M" от 23.10.2019