Регионы довели до аграриев 73.4% федеральных субсидий, Минсельхоз

Регионы довели до аграриев 73.4% федеральных субсидий. Об этом сообщил Минсельхоз России.



По состоянию на 17 октября предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 115.6 млрд руб. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 84.8 млрд руб., или 73.4% от предусмотренного объёма, что на 1.3 процентного пункта выше уровня 10 октября 2019 года.



Уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 92.8%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 94.7%.



По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Сахалинская область (98.6%), Чукотский автономный округ (96%), Кировская область (94.4%), Вологодская область (94.2%), Алтайский край (93.9%), Республика Бурятия (93.8%), Забайкальский край (91.1%), Республика Марий Эл (91%), Иркутская область (90.7%) и Санкт-Петербург (90.5%).



Самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия (19.2%) и Севастополе (26.9%).



"AK&M" от 23.10.2019