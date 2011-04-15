Пассажиропоток "Внуково" с начала года составил 20 млн

Пассажиропоток "Внуково" с начала 2019 года составил 20 млн. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта по состоянию на 22 октября.



В 2018 году аналогичный показатель был достигнут 3 декабря, тогда аэропорт "Внуково" впервые в своей истории перешагнул рубеж пассажиропотока в 20 млн.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



"AK&M" от 23.10.2019