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23/10/2019
13:30

Российско-африканский товарооборот за 5 лет вырос в 2 раза до $20 млрд

Российско-африканский товарооборот за 5 лет вырос в 2 раза до $20 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума Россия-Африка. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

"За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил, как здесь коллега уже только что говорил, 20 миллиардов долларов. Много это или мало? Коллега сказал, что это хорошая цифра. Я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что это слишком мало. Ведь имейте в виду, уважаемые дамы и господа: из этих 20 миллиардов 7.7 миллиарда - это наша торговля с Египтом, это 40 процентов. А в Африке очень много наших потенциальных партнёров, очень. С хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста. Конечно, этого не достаточно", - сказал В.Путин.

"AK&M" от 23.10.2019
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