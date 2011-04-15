РЖД и "Египетские национальные железные дороги" подписали протокол о намерениях

Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и председатель правления "Египетских национальных железных дорог" Ашраф Раслан в Сочи в рамках Экономического форума "Россия-Африка" подписали протокол о намерениях. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в совместной реализации комплексных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры Арабской Республики Египет.



Согласно документу, стороны намерены предметно изучить возможности сотрудничества по таким потенциальным совместным проектам, как строительство новой линии Манаши - 6 Октября, второго пути на участках Калиуп - Менуф - Танта, Имбаба - Манаши - Итад - Александрия и Танта - Зефта - Загазиг, а также установка современных систем сигнализации, централизации и блокировки на этих участках. Кроме того, стороны рассмотрят возможность сотрудничества в создании единого диспетчерского центра для нужд "Египетских национальных железных дорог".



Ещё одним перспективным направлением сотрудничества стороны назвали обучение и повышение квалификации сотрудников "Египетских национальных железных дорог" с привлечением российских высших железнодорожных учебных заведений.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 23.10.2019