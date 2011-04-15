Технологическую часть 55 ТПУ построят на базе станций метро за три года

Технологическая часть 55 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) будет построена на базе станций метро за три года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Финансирование этих работ предусмотрено в Адресной инвестиционной программе Москвы на 2020-2022 годы. ТПУ обеспечат комфортное и безопасное перемещение пассажиров между различными видами транспорта", - сказал М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса подчеркнул, что все транспортно-пересадочные узлы будут включать необходимую инфраструктуру.



"В составе ТПУ предусмотрено строительство пяти автовокзалов, 14 зданий конечных станций, 35 подземных и семи надземных пешеходных переходов, а также улично-дорожной сети порядка 900 тыс. кв. метров и обустройство порядка 15 тысяч парковочных мест", - отметил М.Хуснуллин.



Напомним, в Москве сейчас реализуется 103 проекта транспортно-пересадочных узлов, из которых 35 уже построено. ТПУ создадут более 120 удобных пересадок между различными видами транспорта.



По оценкам экспертов, при сокращении времени в пути на 1 минуту москвич экономит почти 500 минут в год (или более чем целый рабочий день). Для бюджета столицы это эквивалентно экономии в 20 млрд руб.



"AK&M" от 23.10.2019