Автомойки и пункты техобслуживания машин выделены в категорию некапитальных объектов, В.Ефимов

Автомойки и пункты техобслуживания машин выделены в категорию некапитальных объектов, для размещения которых не требуется получения разрешения на строительство, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



По его словам, при возведении некапитальных строений инвесторам предложат воспользоваться современными экологически чистыми технологиями, которые используются при обслуживании поездов Московского центрального кольца (МЦК). Это позволит существенно снижать использование воды и экономить ресурсы.



"Инвесторы будут эксплуатировать мойки, оснащенные современными автономными системами очистки использованной воды, позволяющими автомойкам функционировать без подключения к сетям водоотведения", - пояснил В.Ефимов.



Руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что основанием для строительства автомоек и пунктов техобслуживания может являться право собственности или договор аренды участка. Постановление предусматривает возможность переоформления для арендаторов ранее размещенных автомоек по новым правилам.



"Пункты техобслуживания и ремонта машин размещаются на основании договора, заключаемого по результатам проведенного аукциона на срок до 10 лет", - добавил М.Гаман.



Сейчас в Москве действует 313 договоров аренды земельных участков, предусматривающих эксплуатацию автомоек. С 1995 года в столице было заключено 460 соответствующих договоров, которые уже недействительны.





"AK&M" от 23.10.2019