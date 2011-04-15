РЖД и Нигерия заключили меморандум

Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и министр транспорта Федеративной Республики Нигерия Чибуике Ротими Амаечи в рамках Экономического форума "Россия-Африка" в Сочи подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Согласно документу, стороны выражают согласие на долгосрочное сотрудничество. В частности, в меморандуме отмечено, что правительство Нигерии заинтересовано в восстановлении существующих железнодорожных путей и подвижного состава, расширении сети нигерийских железных дорог путем строительства новых железнодорожных линий. Документом также зафиксировано, что стороны будут стремиться расширять сотрудничество для целей развития железнодорожной промышленности и совершенствования железнодорожной техники Федеративной Республики Нигерия.



Как следует из меморандума, РЖД определят объём своего участия в предложенных проектах в Нигерии, в частности в проекте Coastal Line (участок Лагос - Калабар) и проекте железной дороги порт Харкорт-Майдугури, с учётом своего технического и кадрового резерва. Кроме того, РЖД определят направления развития железнодорожных транспортных систем посредством проектирования, строительства, управления и обслуживания железнодорожной инфраструктуры в Нигерии и внедрения других решений по модернизации, которые могут быть предложены правительству Нигерии.



Подписанный документ также позволяет сторонам по взаимному согласию инициировать и другие направления сотрудничества.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 23.10.2019