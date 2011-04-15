"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" добыла 10-миллионную тонну нефти

Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", дочернее общество НК "Роснефть", добыла 10-миллионную тонну нефти с начала промышленной эксплуатации Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения в 2013 году. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



По состоянию на 1 января 2019 года извлекаемые запасы месторождения по категории АВ1С1+В2С2 составляют 169 млн т нефти и конденсата и 190 млрд куб. м газа.



За это время добыча на месторождении выросла до почти 3 млн тонн н.э. Рост объёма производства во многом обеспечен благодаря использованию передовых технологий, которые позволили увеличить дебит скважин в 4 раза. В их числе - установка ГНКТ (гибких насосно-компрессорных труб) для освоения новых скважин и проведения высокотехнологичных исследований, а также бурение многозабойных скважин по технологии Fishbone. Также рост добычи нефти стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию объектов второй очереди обустройства месторождения: нефтепровод, центральный пункт сбора и приёмо-сдаточный пункт.



Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение входит в тройку самых крупных активов Роснефти в Восточно-Сибири. На базе предприятия был создан международный консорциум с участием британской ВР и группы индийских нефтегазовых компаний.



Освоение Среднеботуобинского месторождения позволит создать инфраструктуру для дальнейшей разведки и добычи в регионе.



ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет разработку Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на территории Республики Саха (Якутия). Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение входит в тройку самых крупных активов НК "Роснефть" в Восточносибирском нефтяном кластере.



Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение запущено в промышленную эксплуатацию в 2013 году. Транспортировка нефти осуществляется по собственному нефтепроводу протяженностью 169 км, затем нефть поступает в трубопроводную систему "Восточная Сибирь - Тихий океан".



"AK&M" от 23.10.2019