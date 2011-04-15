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23/10/2019
16:39

В России создан стандарт для питьевого водоснабжения

В России создан стандарт для питьевого водоснабжения. Об этом сообщил Росстандарт.

Так, приказом ведомства, утверждён новый национальный стандарт ГОСТ Р 58580-2019 "Полиоксихлорид алюминия. Технические условия".

При подготовке питьевой воды для поверхностных водоисточников практически повсеместно используемой стадией технологического процесса является осветление. Его основой является коагуляция, реализуемая посредством введения соответствующих реагентов водоподготовки - коагулянтов. Одним из наиболее прогрессивных коагулянтов, находящим всё более широкое применение, является полиоксихлорид алюминия.

Наличие стандарта на реагент водоподготовки позволяет проводить единообразные процедуры оценки качества реагента и существенно облегчает формирование программ испытаний и контроля остаточных концентраций потенциальных примесей в воде.

Новый стандарт отвечает потребностям производителей актуального на сегодня коагулянта для подготовки питьевой воды и решает следующие задачи: формирование единых требований к качеству продукции и требований к остаточному содержанию примесей; формирование программ контроля качества продукции для потребителя на этапе приемки; представление унифицированных методик выполнения измерений показателей качества полиоксихлорида алюминия; недопустимость применения вторичного сырья для производства полиоксихлорида алюминия.

Новый стандарт вводится в действие с 1 мая 2020 года.

"AK&M" от 23.10.2019
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