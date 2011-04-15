Сбербанк, РЭЦ, ВЭБ.РФ и Gemcorp Capital LLP подписали соглашение на сумму $5 млрд

ПАО "Сбербанк", АО "Российский экспортный центр", ГК "ВЭБ.РФ" и инвестиционная компания Gemcorp Capital LLP на полях саммита "Россия-Африка" подписали рамочное соглашение о создании механизма финансирования торговли между Россией и странами Африки. Об этом говорится в сообщении банка.



Сумма договора составляет $5 млрд и отражает потребности российской и африканской сторон в совместных финансовых решениях.



Соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки путём организации механизмов кредитования совместных внешнеторговых проектов и открывает возможности увеличения объёмов российского экспорта через финансовую поддержку поставок российских товаров на африканский континент, в том числе в Анголу, Эфиопию, Мозамбик, Зимбабве и другие африканские страны.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 23.10.2019