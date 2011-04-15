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23/10/2019
16:37

Для завершения работ в аэропорту Зеи требуется увеличить количество рабочих сил, А.Нерадько

Для завершения работ в аэропорту Зеи требуется увеличить количество рабочих сил. Об этом заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько в рамках рабочего визита в Амурскую область, говорится в материалах ведомства.

В частности, он отметил, что для успешного завершения работ летом 2020 года требуется существенно увеличить количество рабочих сил на объекте реконструкции и начать проводить работы параллельно, а не от объекта к объекту.

В свою очередь министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин озвучил проблемные вопросы, связанные с отсрочкой ввода в эксплуатацию аэропорта города Зеи и внёс предложение от Правительства региона: "Зейский аэропорт очень важный транспортный объект для Приамурья. Уже продолжительный период аэропорт закрыт для выполнения полётов самолётами малой авиации Ан-2. Мы готовы оказать поддержку и вести контроль за исполнением обозначенных подрядчиком этапов строительства".


"AK&M" от 23.10.2019
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