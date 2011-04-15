Финансирование Адресной инвестиционной программы на развитие Новой Москвы увеличится на треть

Освоение средств Адресной инвестиционной программы (АИП) в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) вырастет почти на треть в следующем году, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В 2019 году на развитие ТиНАО в АИП заложено около 32.4 млрд руб. На будущий год эта цифра составит уже 43 млрд руб. - рост более 30%. А в 2021 и 2022 годах объём финансирования бюджетных объектов увеличится до 45 млрд руб. Это гарантирует устойчивое и динамичное развитие новых территорий", - сказал В.Жидкин.



Он напомнил, что в 2012 году в АИП на развитие ТиНАО было заложено 2.84 млрд руб.



Напомним, 1 июля 2012 года границы Москвы увеличились примерно в 2.4 раза за счёт присоединения 148 тыс. га земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа - Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.



К 2035 году население Новой Москвы достигнет 1.5 млн человек. Здесь будет создан 1 млн рабочих мест, построены новые дороги, метро, линии скоростного трамвая.



"AK&M" от 23.10.2019