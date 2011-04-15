На первых двух МЦД создадут 52 пересадки, сообщил Стройкомплекс.



Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении, открытие двух первых Московских центральных диаметров обеспечит пассажирам дополнительные возможности сделать пересадку на станции метро, Московского центрального кольца и радиальных направлений железной дороги.



"Одна из главных задач проекта МЦД - снижение загруженности участков радиальных линий метро и Кольцевой ветки, а также столичных дорог. Создание широкой сети пересадочных станций на МЦД позволит перераспределить пассажиропотоки и тем самым снять эту нагрузку с метро и дорог", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, с запуском в 2019 году первых диаметров на МЦД-1 "Одинцово-Лобня" будет 13 пересадок, на МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - 16.



По мере реализации проекта МЦД появятся новые станции и возможности для пересадки. Всего на МЦД-1 и МЦД-2 запроектировано 52 пересадки.



"В проект первых двух МЦД заложено 12 новых остановочных пунктов. Какие-то откроем вместе с запуском движения, строительство других завершим на следующих этапах. Например, на МЦД-1 построим станцию Петровско-Разумовское, которая обеспечит пересадку на две линии метро и будущий маршрут МЦД-3 "Зеленоград-Раменское". Другой пример - пересадочный узел Дмитровская. Сейчас железнодорожная платформа есть только на Рижском направлении, и когда мы построим еще одну на Савеловском направлении, пассажиры смогут с МЦД-1 попасть на станцию метро "Дмитровская" и сделать пересадку на МЦД-2", - пояснил М.Хуснуллин.



Заммэра отметил, что новые пересадки появятся и с вводом станций метро - в первую очередь, Большой кольцевой линии (БКЛ).



Первый маршрут МЦД пересечётся с БКЛ на "Савёловской", которая уже действует, и "Можайской", которая строится. У МЦД-2 и Большого кольца метро будет несколько пересадок: "Марьина Роща" ("Шереметьевская"), "Ржевская" ("Рижская"), "Текстильщики", "Печатники".



Ещё один узел появится на платформе МЦД-1 Лианозово, которую свяжут с новой, строящейся станцией Люблинско-Дмитровской ветки метро.



"AK&M" от 23.10.2019