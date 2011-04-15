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23/10/2019
16:37

Три газопровода высокого давления протянут в ТиНАО к 2023 году

Три газопровода высокого давления построят в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до конца 2022 года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Объёмы потребления природного газа в ТиНАО требуют комплексного переустройства системы его распределения и строительства 310 км труб", - сказал В.Жидкин.

Также новую трассу длиной около 19 км проложат в районе поселения Вороновское. Она обеспечит газом не только Вороновское, но и поселения Новофедоровское и Михайлово-Ярцевское, включая садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и деревни.

"Строительство этих объектов позволит повысить качество газоснабжения на уже работающих сетях, а также создать резерв мощности для подключения новых граждан и производств", - отметил В.Жидкин.

"AK&M" от 23.10.2019
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