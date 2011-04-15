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23/10/2019
17:50

Более 30 объектов водоснабжения построят в Новой Москве за три года

На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) в 2020-2022 годах в рамках Адресной инвестиционной программы построят 32 объекта водоснабжения, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сегодня в ТиНАО создаются централизованные схемы водоснабжения. Мы строим магистральные сети вдоль Калужского, Киевского шоссе, делаем поперечные связи, чтобы обеспечить качественной питьевой водой всю территорию Новой Москвы", - сказал В.Жидкин.

Он отметил, что маленькие водозаборные узлы не справляются в полной мере с очисткой воды, поэтому принято решение о создании централизованного водоснабжения и канализации.

"Сегодня большое количество насосных станций, мелких сооружений не могут обеспечить качественную очистку стоков. Поэтому мы приняли решение построить насосные станции, чтобы максимально сохранить и улучшить экологическую ситуацию в ТиНАО", - подчеркнул В.Жидкин.

По его словам, в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП)в 2020 году введут 17 объектов, в том числе сети канализации в деревне Саларьево. Также реконструируют локальные очистные сооружения Троицка, выполнят работы по обновлению котельной в пос. Внуковское.

В 2021 году сдадут в эксплуатацию девять объектов. В частности, проложат участок канализации от канализационно-насосной станции (КНС) "Внуково" до КНС "Ново-Солнцевская", водопровод до водозаборного узла Кокошкино, реконструируют Южно-Бутовские очистные сооружения.

В 2022 году введут шесть объектов, в том числе первую очередь КНС "Прокшино". Появится головное теплоснабжение административно-делового центра в поселке Коммунарка, проложат водопровод от Калужского до Варшавского шоссе.

"AK&M" от 23.10.2019
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