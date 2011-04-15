Инфляция за неделю, с 15 по 21 октября, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 15 по 21 октября 2019 года, составила 0.1%. Об этом сообщил Росстандарт по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 283 городах России.



С начала октября инфляция составила 0.1%, с начала года - 2.4%.



За прошедшую неделю цены на крупу гречневую выросли на 2.6%, яйца куриные - на 1%, консервы мясные и сыры - на 0.4%, говядину, баранину и масло сливочное - на 0.3%, масло подсолнечное, сметану, творог, хлеб ржаной, вермишель, конфеты шоколадные и чай - на 0.2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1.5%, пшено - на 1.4%, мясо кур - на 0.4%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.2%, в том числе на помидоры - 6.2%, огурцы - 5.7%. В то же время морковь стала дешевле на 1.9%, капуста белокочанная - на 1.6%, яблоки - на 1.5%, картофель - на 1.1%, лук репчатый - на 0.4%.



Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.2%.



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