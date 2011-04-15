Уровень безработицы в сентябре составил 4.5%

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в сентябре 2019 года составил 4.5%, как для населения в возрасте 15 лет и старше, так и для населения в возрасте 15-72 лет. Об этом сообщил Росстат.



Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75.6 млн человек, из них 72.2 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3.4 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).



Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) составил 59.6%.



В конце сентября в органах службы занятости населения (по данным Роструда) состояло на учёте в качестве безработных 666 тыс. человек, что на 6.5% меньше по сравнению с августом 2019 года и на 2.5% больше по сравнению с сентябрём 2018 года.



Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в сентябре составила 46.8%, городских жителей - 67.7%, молодёжи до 25 лет - 22.7%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 23.5%.



Уровень безработицы среди сельских жителей (6.3%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (3.9%).





"AK&M" от 23.10.2019