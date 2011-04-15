Товарооборот продукции АПК между РФ и Египтом в 2019 году составил $1.3 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.



Отмечается, что Россия является крупнейшим экспортёром пшеницы в арабскую республику, и отечественные аграрии работают над увеличением поставок данного вида продукции. В частности, в текущем сельскохозяйственном году они успешно участвовали в пяти тендерах Египта и выиграли контракты на 300 тыс. т пшеницы стоимостью более $60 млн.



Двусторонняя торговля сельхозпродукцией может вырасти за счёт расширения номенклатуры поставляемых товаров. Среди прочего российские предприятия АПК заинтересованы в экспорте животноводческой продукции на египетский рынок.





"AK&M" от 23.10.2019