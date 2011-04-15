ЛУКОЙЛ и Экваториальная Гвинея подписали меморандум

Президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима в рамках Саммита "Россия-Африка" в Сочи подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Документ определяет основы для возможного участия ЛУКОЙЛа в проектах по разведке и добыче углеводородов в Экваториальной Гвинее. ЛУКОЙЛ развивает проекты в Африке с 1995 года. Основные активы сосредоточены в западной части континента - в Гане, Камеруне, Республике Конго и Нигерии.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.



"AK&M" от 23.10.2019