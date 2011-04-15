Проекты бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС прошли первое чтение, Госдума

Проекты бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС прошли первое чтение. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



Так, в соответствии с законопроектом о бюджете Пенсионного фонда, с 1 января 2020 года на 6.6% будут проиндексированы страховые пенсии, с 1 апреля - социальные.



Бюджет Пенсионного фонда России сформирован с дефицитом - общий объём доходов планируется в размере 8.9 трлн руб., расходов - 9 трлн руб.



По прогнозам Правительства РФ, на начало следующего года в России будет 43.8 млн пенсионеров. В 2020 году страховую пенсию будут получать 39.8 млн пенсионеров, накопительную - 80 тыс. человек, государственную пенсию - около 4 млн человек.



Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2020 году составит 9.311 тыс. руб.



Средний размер страховой пенсии по старости на конец 2020 года составит 16.38 тыс. руб., что на 761 руб. больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, социальной пенсии - 9.925 тыс. руб. (на 649 руб. больше). Предусматривается ежегодное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам и обеспечение роста пенсии к 2024 году до 20 тыс. руб.



По мнению Счётной палаты, из за отсутствия индексации выплат работающим пенсионерам параметры роста пенсий, заложенные в прогноз до 2022 года, могут не обеспечить выполнение Указа президента.



Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования также дефицитный. Доходы составят 2.367 трлн руб., расходы - 2.369 трлн руб.



Бюджет Фонда социального страхования - профицитный. Доходы запланированы в размере 811.6 млрд руб., расходы - 788 млрд руб.



Ранее депутаты в первом чтении приняли законопроект о федеральном бюджете на грядущую трехлетку.



"AK&M" от 23.10.2019