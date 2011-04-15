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23/10/2019
17:33

На месторождениях ЛУКОЙЛа в Коми реконструируют межпромысловый нефтепровод

На месторождениях ЛУКОЙЛа в Коми реконструируют межпромысловый нефтепровод. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России, которая рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию межпромыслового нефтепровода от Южно-Лыжского до Северо-Кожвинского месторождения ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".

По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Южно-Лыжское и Северо-Кожвинское нефтяные месторождения были открыты на территории Республики Коми в 1980-е годы, когда с учётом выработанности ресурсов Волго-Уральского бассейна Тимано-Печорская провинция рассматривалась как наиболее перспективный и второй по значимости регион нефтедобычи после Западной Сибири. Большинство перспективных для промышленной добычи мелких месторождений Тимано-Печоры находятся в северной части Коми. Их разработка осложнена заболоченными участками Большеземельской тундры, отсутствием развитой транспортной инфраструктуры, а также специфическими свойствами высокосернистой и высоковязкой нефти, требующей специальных условий добычи и транспортировки.

Проектной документацией предусмотрена реконструкция межпромыслового нефтепровода от дожимной насосной станции "Южная Лыжа" до установки комплексной подготовки нефти на центральном пункте сдачи нефти "Северная Кожва". Участок изысканий расположен в долинах рек Кожва и Лыжа - левобережных притоков Печоры, давших названия месторождениям.

Протяжённость межпромыслового нефтепровода после реконструкции увеличится с 20800 м до 21021.34 м. Своё начало трасса берёт в точке подключения к действующей запорной арматуре на территории ДНС "Южная Лыжа". Конец трассы - в точке подключения к установке комплексной подготовки нефти на территории ЦПС "Северная Кожва". После подключения вновь построенного участка нефтепровода старые трубопроводы и арматуру, выведенные из эксплуатации, демонтируют.

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство кустов скважин в составе второй очереди обустройства Ярегского нефтяного месторождения ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в границах Лыаельской площади.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.

"AK&M" от 23.10.2019
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