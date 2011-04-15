Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Министерство здравоохранения Уганды подписали меморандум о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.



"Меморандум предполагает, что взаимодействие двух стран будет способствовать улучшению здоровья граждан Российской Федерации и Республики Уганда, а также развитию равноправного сотрудничества в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и взаимопомощи, повышению гуманитарной, социальной и экономической значимости профилактики и контроля за инфекционными и неинфекционными заболеваниями", - отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, цитируемая в сообщении.



Россия и Уганда планируют развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере организации и проведения совместных научных исследований, направленных на профилактику и борьбу с особо опасными, природно-очаговыми болезнями, болезнями, общими для человека и животных, а также в области разработки диагностических, иммунобиологических и профилактических препаратов в отношении актуальных для Республики Уганда инфекций и паразитов.



"Генетические методы диагностики завоевывают все большую популярность. Специально разработанные реагенты позволяют выявить различные инфекционные патогены. На сегодняшний день, в портфеле института более 1000 наборов различных реагентов. Наборы используемые в диагностике лихорадки Эбола зарекомендовали себя с лучшей стороны", - отметил в своем выступлении кандидат биологических наук, заведующий отделом молекулярной диагностики и эпидемиологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Шагин, также цитируемый в сообщении.



Сотрудники Роспотребнадзора окажут практическую и методическую помощь в организации санитарно-эпидемиологического надзора и контроля, а также работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней. Планируется участие в совместных конференциях, семинарах, круглых столах, симпозиумах по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия.



"AK&M" от 23.10.2019