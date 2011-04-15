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23/10/2019
18:46

Роспотребнадзор и Минздрав Конго подписали соглашение

Роспотребнадзор на форуме "Россия-Африка" в Сочи подписал соглашение о сотрудничестве в области эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней с Министерством здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

В рамках соглашения страны планируют развивать сотрудничество в области эпидемиологии, профилактики и мониторинга инфекционных болезней.

Взаимодействие России и ДРК будет развиваться по следующим направлениям: практическое и методологическое содействие в организации санитарно-эпидемиологического надзора, контроля и реализации профилактических и противоэпидемических мер в борьбе с инфекционными и паразитарными заболеваниями; повышение потенциала служб Демократической Республики Конго по предупреждению и оперативному осуществлению ответных мер на вспышки инфекционных заболеваний; подготовка кадров, в том числе высшей квалификации для учреждений, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие конголезского населения.

Также взаимодействие будет развиваться по следующим направлениям: проведение совместных научных исследований, в том числе штаммов микроорганизмов, выделенных из клинических проб и образцов из окружающей среды, с целью профилактики и борьбы с опасными актуальными и вновь возникающими инфекционными болезнями, природно-очаговыми заболеваниями и так далее; организация и проведение на территории ДРК иммунизации с использованием российских препаратов против инфекционных болезней, в том числе болезни, вызванной вирусом Эбола.

Кроме того, в рамках соглашения Демократическая Республика Конго получит безвозмездную материально-техническую помощь и помощь в подготовке научно-практических кадров для учреждений, участвующих в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения ДРК.

"AK&M" от 23.10.2019
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