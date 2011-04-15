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23/10/2019
18:50

Инвестиции иностранных компаний в экономику РФ превысили $180 млрд

Совокупный объём инвестиций иностранных компаний в российскую экономику превысил $180 млрд. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, говорится в сообщении МЭР.

На сегодняшний день КСИИ включает 53 крупнейшие иностранные компании из 18 стран.

Участники КСИИ наблюдают улучшение инвестиционного климата и готовы реализовывать новые проекты. В созданных компаниями КСИИ производствах работают более 187 тыс. граждан России. По оценке Банка России, только в I квартале 2019 года приток поступления прямых инвестиций в Россию почти на $1.5 млрд опередил совокупный объём ПИИ, поступивших в Россию в 2018 году.


"AK&M" от 23.10.2019
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