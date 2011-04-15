ЦБ объявил учётную цену золота на 25 октября - 3056.83 руб./г против 3065.02 руб./г на 24 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 25 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3056.83 руб./грамм
Серебро: - 35.99 руб./грамм
Платина: - 1886.84 руб./грамм
Палладий: - 3580.69 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
18.10 19.10 22.10 23.10 24.10
Золото 3055.16 3058.56 3056.17 3043.12 3065.02
Серебро 35.91 35.85 36.34 36.06 35.97
Платина 1815.25 1815.60 1830.60 1816.73 1835.83
Палладий 3640.80 3606.53 3612.01 3592.54 3595.76