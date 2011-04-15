Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 24 октября 2019 года.



ШПРИЦ ПОПУТАЛ

ВОЕННЫЙ МЕДИК ИСТРАТИЛ НА СЕБЯ ЗАПАС ПРОМЕДОЛА ПОДВОДНИКОВ



Как стало известно "Ъ", в бригаде подводных лодок Черноморского флота зафиксирован беспрецедентный случай: во время боевого похода офицер-медик вначале напился, а затем исколол себе полтора десятка шприц-тюбиков с промедолом, который обычно используется для обезболивания при тяжелых ранениях. Свое увольнение со службы врач обжаловал на том основании, что Следственный комитет прекратил его уголовное преследование за незаконный оборот наркотиков, но суд его на службе не восстановил.





ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОПУСТИЛА НЕДОПУСТИМОЕ

ОПЕРАТИВНАЯ ИГРА БЫЛА ПРИЗНАНА ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ВИНЫ



Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения по существу громкое уголовное дело российского политолога и экономиста, бывшего гендиректора относящегося к управделами президента издательства "Известия" Эраста Галумова. Он и трое его предполагаемых подельников обвиняются в мошенническом хищении около 200 млн руб. Защита считает, что доказательства по делу являются недопустимыми, так как были собраны следователями ФСБ, которые сами оказались в СИЗО за вымогательство 65 млн руб. у экс-главы "Известий", а все его признания были сделаны по указанию оперативников, которые выявляли "оборотней".





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"AK&M" от 24.10.2019