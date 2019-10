Уровень газификации Мордовии вырос до 97.6%, Газпром

Уровень газификации Мордовии вырос до 97.6%. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и главы Республики Мордовия Владимира Волкова.



Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Отдельное внимание было уделено газификации региона. Отмечено, что благодаря совместным усилиям уровень газификации республики к 1 января 2019 года увеличен до 97.6%, в том числе в сельской местности - до 83.8% (в среднем по России - 68.6% и 59.4% соответственно).



Газпром продолжает работу по газификации Мордовии. Компания завершила проектирование и ведет подготовку к строительству газопроводов для подачи сетевого газа в девять сельских населенных пунктов: деревня Суподеевка Ардатовского района, поселок Зубово-Полянский лесоучасток и село Крюковка Зубово-Полянского района, поселок Белотроицкий Лямбирского района, деревня Васильевка, село Козловка и село Старая Карачиха Ромодановского района; село Павловка и село Полянки Темниковского района.



Алексей Миллер и Владимир Волков дали положительную оценку реализации Дорожной карты по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции организаций Мордовии в интересах Газпрома. Отмечено, что за последние несколько лет объем закупок оборудования значительно вырос.



Напомним, между Газпромом и правительством Республики Мордовия действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации и "дорожная карта" по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции в интересах компании.



В развитие газификации региона в 2002-2018 годах Газпром инвестировал 850 млн руб. Построено 12 межпоселковых газопроводов.



В рамках программы "Газпром - детям" на территории республики построены многофункциональные спортивные площадки, принято участие в финансировании строительства Дворца водных видов спорта и крытого футбольного манежа в Саранске.



"AK&M" от 24.10.2019