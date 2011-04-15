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24/10/2019
13:16

Уровень газификации Мордовии вырос до 97.6%, Газпром

Уровень газификации Мордовии вырос до 97.6%. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и главы Республики Мордовия Владимира Волкова.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Отдельное внимание было уделено газификации региона. Отмечено, что благодаря совместным усилиям уровень газификации республики к 1 января 2019 года увеличен до 97.6%, в том числе в сельской местности - до 83.8% (в среднем по России - 68.6% и 59.4% соответственно).

Газпром продолжает работу по газификации Мордовии. Компания завершила проектирование и ведет подготовку к строительству газопроводов для подачи сетевого газа в девять сельских населенных пунктов: деревня Суподеевка Ардатовского района, поселок Зубово-Полянский лесоучасток и село Крюковка Зубово-Полянского района, поселок Белотроицкий Лямбирского района, деревня Васильевка, село Козловка и село Старая Карачиха Ромодановского района; село Павловка и село Полянки Темниковского района.

Алексей Миллер и Владимир Волков дали положительную оценку реализации Дорожной карты по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции организаций Мордовии в интересах Газпрома. Отмечено, что за последние несколько лет объем закупок оборудования значительно вырос.

Напомним, между Газпромом и правительством Республики Мордовия действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации и "дорожная карта" по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции в интересах компании.

В развитие газификации региона в 2002-2018 годах Газпром инвестировал 850 млн руб. Построено 12 межпоселковых газопроводов.

В рамках программы "Газпром - детям" на территории республики построены многофункциональные спортивные площадки, принято участие в финансировании строительства Дворца водных видов спорта и крытого футбольного манежа в Саранске.

ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

"AK&M" от 24.10.2019
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