Трансмашхолдинг и министерство транспорта Нигерии подписали меморандум

АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и министерство транспорта Нигерии подписали на полях экономического форума "Россия-Африка" в Сочи меморандум о намерениях, предполагающий изучение возможностей поставок в африканскую страну современного подвижного состава производства компании, а также обеспечения его технического обслуживания и сотрудничества в области локальной сборки. Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям ТМХ.



В рамках соглашения стороны намерены наладить сотрудничество для развития железнодорожной отрасли и обновления железнодорожного оборудования и систем в Нигерии. Для этого планируется определить общие принципы и основания работы, проводить постоянные консультации, обмен опытом, а также иную необходимую для углубления сотрудничества работу.



На форуме были заключены также ещё два меморандума о взаимопонимании с представителями органов исполнительной власти и компаний Нигерии.



Трансмашхолдинг и правительство нигерийского штата Насарава заключили меморандум, предусматривающий изучение, консультации, обмен опытом при реализации проекта строительства железнодорожной ветки Насарава-Абуджа. Усилия сторон будут направлены на обеспечение штата продукцией и сопутствующими услугами Трансмашхолдинга. Подписи под документом поставили генеральный директор ТМХ Кирилл Липа и заместитель губернатора штата Насарава, его превосходительство, доктор Эммануэль Акабэ.



Заключенный меморандум о взаимопонимании между Трансмашхолдингом и нигерийской компанией Transcontinental infrastructure company limited (TCIC) закрепляет стремление сторон расширять сотрудничество, целью которого является развитие транспортного машиностроения и парка железнодорожной техники Нигерии. Нигерийская сторона выражает заинтересованность в получении современных и комфортабельных пассажирских вагонов, грузовых вагонов, локомотивов и другого подвижного состава, а также в местной сборке и оказании услуг послепродажного обслуживания. Трансмашхолдинг, со своей стороны, предлагает оказать поддержку правительству страны, производя, поставляя и оказывая услуги по техническому обслуживанию подвижного состава.



АО "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) объединяет предприятия транспортного машиностроения, разрабатывающие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, электро- и дизель-поезда, вагонное литьё, компоненты и оборудование для железнодорожного подвижного состава.



"AK&M" от 23.10.2019