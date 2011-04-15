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24/10/2019
15:54

Минздрав не позднее 1 марта должен исполнить предписание ФАС

Минздрав России не позднее 1 марта 2020 года должен исполнить предписание ФАС. Об этом говорится в сообщении службы.

Так, Федеральная антимонопольная служба направила Министерству здравоохранения Российской Федерации предупреждение о необходимости устранить признаки ограничения конкуренции среди производителей устройств для обеззараживания воздуха.

Рассматривая жалобу одного из участников рынка, антимонопольный орган выявил 39 приказов Министерства 2012-2016 годов, которыми были утверждены стандарты оснащения медицинских организаций, безальтернативно предписывающие применять для обеззараживания воздуха только устройства с ультрафиолетовым бактерицидным облучением.

Вместе с тем для целей обеззараживания воздуха в медицинских организациях на территории Российской Федерации зарегистрированы устройства с иным бактерицидным принципом (различные фильтрационные системы), эффективность которых не уступает ультрафиолету.

Таким образом, ФАС России установила, что утвержденные Министерством стандарты могут привести к ограничению конкуренции среди производителей устройств для обеззараживания воздуха.

"AK&M" от 24.10.2019
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