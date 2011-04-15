Концерн "Автоматика" и Movicel S.A. заключили контракт

Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" и ангольский оператор сотовой связи Movicel S.A. заключили контракт об оказании услуг по повышению уровня информационной безопасности оператора. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Российские специалисты уже провели комплексный аудит оператора, на новом этапе сотрудничества все выявленные уязвимости в системе безопасности будут устранены.



В подписании контракта, которое состоялось 23 октября, в первый день работы саммита "Россия-Африка", приняли участие председатель правления Movicel S.A. Аристид Сафека и заместитель генерального директора по науке и производству концерна "Автоматика" Андрей Новиков. В соответствии с подписанным документом российская сторона устранит уязвимости, выявленные в ходе комплексного аудита информационной безопасности сетей оператора и инвентаризации IT-инфраструктуры ангольской компании.



Сегодня концерн "Автоматика" также развивает научно-техническое сотрудничество с африканскими странами в сфере проектирования и создания защищенных систем связи, внедрения комплексных решений по обеспечению безопасности государственной и коммерческой телекоммуникационной инфраструктуры. Кроме того, концерн "Автоматика" намерен продвигать на этих рынках средства противодействия беспилотным летательным аппаратам. Образцы таких устройств были представлены потенциальным заказчикам на площадке саммита "Россия-Африка".



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.





"AK&M" от 24.10.2019