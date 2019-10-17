ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 24 октября, в размере 63.7997 руб. против 63.6336 руб. на 23 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



23.10.19 - 63.6336 руб.

22.10.19 - 63.7606 руб.

19.10.19 - 63.9542 руб.

18.10.19 - 64.0144 руб.

17.10.19 - 64.3455 руб.



















































































"AK&M" от 23.10.2019