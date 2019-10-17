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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 24 октября, в размере 63.7997 руб. против 63.6336 руб. на 23 октября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
23.10.19 - 63.6336 руб.
22.10.19 - 63.7606 руб.
19.10.19 - 63.9542 руб.
18.10.19 - 64.0144 руб.
17.10.19 - 64.3455 руб.
"AK&M" от 23.10.2019