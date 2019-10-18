ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 25 октября в размере 63.8600 руб. против 63.7997 руб. на 24 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



24.10.19 - 63.7997 руб.

23.10.19 - 63.6336 руб.

22.10.19 - 63.7606 руб.

19.10.19 - 63.9542 руб.

18.10.19 - 64.0144 руб.



















































































"AK&M" от 24.10.2019