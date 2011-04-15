Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 октября

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Банк России установил на 25 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.6100
1 Азербайджанский манат 37.4041
100 Армянских драмов 13.4329
1 Белорусский рубль 31.2610
1 Болгарский лев 36.3254
1 Бразильский реал 15.8289
100 Венгерских форинтов 21.5765
1000 Вон Республики Корея 54.4305
10 Гонконгских долларов 81.4572
10 Датских крон 95.1119
1 Доллар США 63.8600
1 Евро 71.1400
100 Индийских рупий 89.8456
100 Казахстанских тенге 16.4129
1 Канадский доллар 48.8114
100 Киргизских сомов 91.2638
10 Китайских юаней 90.3253
10 Молдавских леев 36.6012
1 Новый туркменский манат 18.2718
10 Норвежских крон 69.9928
1 Польский злотый 16.5995
1 Румынский лей 14.9412
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.8822
1 Сингапурский доллар 46.8491
10 Таджикских сомони 65.8704
1 Турецкая лира 11.1129
10000 Узбекских сумов 67.6483
10 Украинских гривен 25.3942
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.3794
10 Чешских крон 27.7339
10 Шведских крон 66.4848
1 Швейцарский франк 64.4530
10 Южноафриканских рэндов 43.6205
100 Японских иен 58.7597
"AK&M" от 24.10.2019