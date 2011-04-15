Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/10/2019
12:51

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 октября

Банк России установил на 25 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России


1 Австралийский доллар 43.6100
1 Азербайджанский манат 37.4041
100 Армянских драмов 13.4329
1 Белорусский рубль 31.2610
1 Болгарский лев 36.3254
1 Бразильский реал 15.8289
100 Венгерских форинтов 21.5765
1000 Вон Республики Корея 54.4305
10 Гонконгских долларов 81.4572
10 Датских крон 95.1119
1 Доллар США 63.8600
1 Евро 71.1400
100 Индийских рупий 89.8456
100 Казахстанских тенге 16.4129
1 Канадский доллар 48.8114
100 Киргизских сомов 91.2638
10 Китайских юаней 90.3253
10 Молдавских леев 36.6012
1 Новый туркменский манат 18.2718
10 Норвежских крон 69.9928
1 Польский злотый 16.5995
1 Румынский лей 14.9412
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.8822
1 Сингапурский доллар 46.8491
10 Таджикских сомони 65.8704
1 Турецкая лира 11.1129
10000 Узбекских сумов 67.6483
10 Украинских гривен 25.3942
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.3794
10 Чешских крон 27.7339
10 Шведских крон 66.4848
1 Швейцарский франк 64.4530
10 Южноафриканских рэндов 43.6205
100 Японских иен 58.7597

"AK&M" от 24.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100