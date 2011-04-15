Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 октября

Банк России установил на 25 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.6100

1 Азербайджанский манат 37.4041

100 Армянских драмов 13.4329

1 Белорусский рубль 31.2610

1 Болгарский лев 36.3254

1 Бразильский реал 15.8289

100 Венгерских форинтов 21.5765

1000 Вон Республики Корея 54.4305

10 Гонконгских долларов 81.4572

10 Датских крон 95.1119

1 Доллар США 63.8600

1 Евро 71.1400

100 Индийских рупий 89.8456

100 Казахстанских тенге 16.4129

1 Канадский доллар 48.8114

100 Киргизских сомов 91.2638

10 Китайских юаней 90.3253

10 Молдавских леев 36.6012

1 Новый туркменский манат 18.2718

10 Норвежских крон 69.9928

1 Польский злотый 16.5995

1 Румынский лей 14.9412

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.8822

1 Сингапурский доллар 46.8491

10 Таджикских сомони 65.8704

1 Турецкая лира 11.1129

10000 Узбекских сумов 67.6483

10 Украинских гривен 25.3942

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.3794

10 Чешских крон 27.7339

10 Шведских крон 66.4848

1 Швейцарский франк 64.4530

10 Южноафриканских рэндов 43.6205

100 Японских иен 58.7597

"AK&M" от 24.10.2019