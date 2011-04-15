"Газпром нефть" участвует в создании технологического нефтепромышленного кластера в Тюмени

"Газпром нефть", правительство Тюменской области и Ассоциация нефтегазосервисных компаний заключили соглашение о создании регионального нефтепромышленного кластера. Об этом говорится в сообщении компании.



Документ подписали председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Ассоциации нефтегазосервисных компаний Владимир Борисов.



В кластер войдут 25 нефтесервисных и промышленных предприятий, ряд банков, технопарки и вузы. "Газпром нефть" и её дочерние общества, действующие на территории Тюменской области, станут координаторами совместных проектов. При участии Научно-Технического Центра компании определены ключевые направления: развитие новых технологий добычи углеводородов, импортозамещение оборудования и материалов, цифровизация технологических процессов, обучение и развитие персонала организаций-участников.



Проекты кластера будут реализовываться в сотрудничестве с межрегиональным научно-образовательным центром, о создании которого "Газпром нефть", правительство Тюменской области и Тюменский государственный университет (ТюмГУ) договорились на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года. В результате взаимодействия партнеров в регионе будет осуществляться весь цикл создания технологий: от научных разработок до их промышленного производства и внедрения. Инновации планируется применять на активах "Газпром нефти" в процессе бурения и исследования скважин, повышения нефтеотдачи и при подготовке "цифровых двойников" месторождений.



"В стратегии развития до 2030 года "Газпром нефть" ставит перед собой цель стать лидером отрасли по технологичности. Для этого мы формируем в России систему, которая объединит интеллектуальный и производственный потенциал отечественных компаний. Частью такой системы будет новый масштабный нефтепромышленный кластер в Тюмени. Он позволит создавать актуальные для бизнеса технологии, востребованные как на российском, так и на международном рынке", - отметил А.Дюков.



"Газпром нефть" - стратегический партнёр Тюменской области. Правительство региона выступило инициатором соглашения по созданию нефтепромышленного кластера, который объединит для решения общих технологических целей предприятия из разных субъектов страны. Главная цель - социально-экономическое развитие регионов, которые участвуют в этом проекте. Компетенции и уровень задач, формируемые "Газпром нефтью", позволят предприятиям технологически перевооружаться, применять современные подходы к научно-технологическому развитию, повышать свой уровень в соответствии с требованиями заказчиков нефтегазовой отрасли. Уже сегодня есть 21 проект, над которыми работают все участники кластера. Также у них будет возможность получить и федеральную финансовую поддержку", - подчеркнул А.Моор.



Также в Тюмени "Газпром нефть" начала создание инновационного исследовательского центра "Геосфера", который призван стать экспертным центром управления геологическими исследованиями компании.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 24.10.2019