СК "Ингосстрах-Жизнь" застраховала сотрудников компании "Топкон Позишионинг Системс"

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" и ООО "Топкон Позишионинг Системс" заключили двухлетний договор по программе коллективного страхования от несчастного случая, говорится в сообщении страховой компании.



Более 200 сотрудников холдинга обеспечены страховой защитой, объём ответственности страховщика - свыше 1.3 млрд руб.



Условиями договора предусмотрено страховое покрытие по рискам: инвалидность, травма, госпитализация, критические заболевания, уход из жизни. Страховое покрытие действует круглосуточно по всему миру.



"С компанией "Топкон Позишионинг Системс" нас связывает многолетнее сотрудничество – компания является нашим клиентом с 2015 года. За последний год Ингосстрах-Жизнь урегулировала несколько страховых событий на сумму более 1 млн руб. Договор пролонгирован на 2 года, программа страхования расширена в части риска критических заболеваний", – комментирует генеральный директор ООО СК "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



ООО "Топкон Позишионинг Системс" – Topcon – всемирно известная международная компания, основанная в Токио. Компания разрабатывает новаторские решения, благодаря которым современный бизнес может работать быстрее и продуктивнее, создавая инфраструктуру и сельское хозяйство по схемам устойчивого развития. В Москве у компании располагается Центр Технологических Разработок (Topcon Technology Center). Более 200 инженеров московского офиса разрабатывают системы автоматического вождения для сельскохозяйственных тракторов и комбайнов, системы автоматического управления строительной и дорожной техникой, геодезические GNSS приемники и их элементы, выпускают пользовательское программное обеспечение для организации и проведения геодезических работ, а также ведут научную работу в сфере высокоточного GNSS позиционирования и систем автоматического управления.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстраха в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 24.10.2019