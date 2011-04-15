Арбитражный суд Москвы взыскал по долгам за тепло с УК "Ремкомплектстрой" более 81 млн руб.

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил очередной иск ПАО "МОЭК" к управляющей компании в сфере ЖКХ ООО УК "Ремкомплектстрой", взыскав более 63 млн руб. за поставленное в 2018 году тепло и 17.7 млн руб. неустойки за просрочку её оплаты. Об этом говорится в сообщении МОЭК.



В управлении ООО "УК Ремкомплектстрой" находятся 48 многоквартирных домов в Восточном административном округе Москвы, которые в соответствии с договорами ПАО "МОЭК" своевременно обеспечивает теплом и горячей водой. В свою очередь ООО "УК Ремкомплектстрой" заняло позицию, при которой погашение задолженности за отпущенные ей ресурсы осуществляется лишь по решению суда. Указанные действия привели к тому, что общая сумма задолженности за отпущенное тепло по состоянию на сегодняшний день превышает 114 млн руб. Эта сумма также будет взыскиваться через суд с начислением неустойки.



"Мы отработали практику доказывания размеров неустойки в размерах, соизмеримых с суммами задолженности. Перспектива её судебного взыскания делает сомнительной экономическую эффективность поведения недобросовестных управляющих компаний, оплачивающих поставленное тепло только через судебные решения", - отметил начальник Правового управления ПАО "МОЭК" Михаил Бычков.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за I квартал 2019 года снизилась на 18% до 8.902 млрд руб. с 10.794 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 59.552 млрд руб., снизившись на 5.4% с 62.949 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 4.6% до 48.076 млрд руб. Показатель EBITDA составил 14.228 млрд руб. против 16.503 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО МОЭК по МСФО за первое полугодие 2019 года упала на 12% до 6.034 млрд руб. с 6.851 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 85.064 млрд руб. с 88.251 млрд руб. Показатель EBITDA составил 15.416 млрд руб. против 15.124 млрд руб.



"AK&M" от 24.10.2019