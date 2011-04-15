На улицах в СВАО изменилась схема движения

На нескольких улицах в Северо-Восточном округе столицы временно ограничили движение. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, на дублёре Ярославского шоссе в связи с проведением инженерных работ до 3 ноября недоступна одна полоса в районе владения 3, строения 5 на Ярославском шоссе. Для удобства водителей здесь расширили проезжую часть.



До 15 ноября аналогичные ограничения на дублёре Ярославского шоссе будут действовать в районе дома 5 на Ярославском шоссе, в районе владения 3, строения 3 на Ярославском шоссе, а также в районе дома 2, корпуса 1 на улице Красная Сосна.



Кроме того, в связи со строительством жилого дома до 15 декабря частично ограничено движение по одной полосе на улице Молодцова в районе дома 34, корпуса 2 в Ясном проезде. А возле дома 34, корпуса 1 в Ясном проезде нельзя проехать по одной из двух полос в каждом направлении.





"AK&M" от 24.10.2019