"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО

Первой пересадочной станцией метро в Новой Москве станет "Коммунарка" Сокольнической линии, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас рядом строится станция с рабочим названием "Столбово" на Коммунарской линии метро. После ввода новой ветки, в 2023 году, "Коммунарку" и "Столбово" свяжет пересадка", - сказал А.Бочкарев.



На Коммунарской линии разместят 16 станций: "Севастопольский проспект"; "Академическая"; "Улица Строителей"; "Улица Новаторов"; "Университет Дружбы Народов"; "Улица Генерала Тюленева"; "Славянский Мир"; "Мамыри"; "Коммунарка" (рабочее название); "Столбово" (рабочее название); "Сосенки"; "Ракитки"; "Десна"; "Десёновское"; "Ватутинки"; "Троицк".



Станцию "Севастопольский проспект" свяжет пересадка с "Крымской" на Московское центральное кольцо, "Академическую" с одноименной станцией Калужско-Рижской линии, а "Улицу Новаторов" с одноименной станцией на Большой кольцевой линии.



Коммунарская линия протянется от станции "Севастопольский проспект" до Троицка. Ее длина превысит 30 км, на ней разместят 16 станций. Новая ветка будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки и с Московским центральным кольцом (МЦК).



Сейчас работы ведутся на семи станциях от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".



Коммунарская линия метро стартует от станции Московского центрального кольца (МЦК) "Крымская". Она пройдёт по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем вдоль Калужского шоссе, через поселения Мосрентген, Коммунарка и финиширует в Троицке, под Октябрьским проспектом.



Как ранее заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, участок Коммунарской ветки метро от станции "Севастопольский проспект" до "Коммунарки" планируется построить к 2023 году. К этому времени столичная подземка вырастет в два раза по сравнению с 2011 годом.



В июне этого года метро дотянулось до посёлка Коммунарка - в Новой Москве открылось четыре станции Сокольнической линии.



"AK&M" от 24.10.2019