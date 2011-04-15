ВЭБ.РФ, РЭЦ, Афрэксимбанк и SNPC подписали меморандум о сотрудничестве

ВЭБ.РФ, РЭЦ, Афрэксимбанк и SNPC (Societe Nationale des Petroles du Congo - Национальная нефтяная компания Конго) на саммите "Россия-Африка" подписали меморандум о сотрудничестве по проекту строительства трубопровода в Республике Конго. Об этом говорится в сообщении банка.



Трубопровод соединит глубоководный порт Пуэнт-Нуар с терминалом Малоуку и промежуточным терминалом в Лутете.



Построенный трубопровод сможет транспортировать широкую номенклатуру нефтепродуктов, в том числе бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Конечными потребителями нефтепродуктов будут, кроме самой Республики Конго, Демократическая Республику Конго и Центрально-Африканскую Республику, что окажет существенный эффект на экономическое развитие этих государств.



Реализация этих инфраструктурных проектов займёт три года.Расчетная мощность трубопровода составит 2.1 млн т в год, а период его эксплуатации - не менее 40 лет.



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"AK&M" от 24.10.2019