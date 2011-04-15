Программа реновации в Новой Москве завершится в 2023 году, сообщил Стройкомплекс.



Как отметил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, 560 тыс. кв. м жилья построят в Троицком и Новомосковском округах (ТИНАО) для участников программы реновации в 2020-2023 годах.



"Сейчас активно строится жилой комплекс в поселении Мосрентген. Туда переедут жители этого поселения и, возможно, часть горожан из Щербинки. Также возводят жилой комплекс "Новые Ватутинки". Туда переедут жители четырёх старых поселений. Реализуется крупный проект в поселение Михайлово-Ярцевское. Это треть проекта, но она обеспечивает новым жильём больше половины жителей по программе реновации", - сказал В.Жидкин.



Он отметил, что сейчас идёт проектирование жилья для переселения из сносимых домов в поселениях Первомайское, Воскресенское, Рязановское и в Щербинке.



"Работа уже началась. В АИП заложены объекты, в том числе дорожной и инженерной инфраструктуры, которые будут обслуживать дома по реновации. Я с уверенностью могу сказать, что у нас есть все возможности, чтобы завершить программу реновации в 2023 году. Мы идём по графику", - подчеркнул В.Жидкин.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.



Уже утверждён адресный список из 351 стартовой площадки с потенциалом строительства более 5.1 млн кв. м недвижимости. Он будет пополняться.







"AK&M" от 24.10.2019