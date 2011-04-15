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24/10/2019
16:44

Программа реновации в Новой Москве завершится в 2023 году

Программа реновации в Новой Москве завершится в 2023 году, сообщил Стройкомплекс.

Как отметил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, 560 тыс. кв. м жилья построят в Троицком и Новомосковском округах (ТИНАО) для участников программы реновации в 2020-2023 годах.

"Сейчас активно строится жилой комплекс в поселении Мосрентген. Туда переедут жители этого поселения и, возможно, часть горожан из Щербинки. Также возводят жилой комплекс "Новые Ватутинки". Туда переедут жители четырёх старых поселений. Реализуется крупный проект в поселение Михайлово-Ярцевское. Это треть проекта, но она обеспечивает новым жильём больше половины жителей по программе реновации", - сказал В.Жидкин.

Он отметил, что сейчас идёт проектирование жилья для переселения из сносимых домов в поселениях Первомайское, Воскресенское, Рязановское и в Щербинке.

"Работа уже началась. В АИП заложены объекты, в том числе дорожной и инженерной инфраструктуры, которые будут обслуживать дома по реновации. Я с уверенностью могу сказать, что у нас есть все возможности, чтобы завершить программу реновации в 2023 году. Мы идём по графику", - подчеркнул В.Жидкин.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.

Уже утверждён адресный список из 351 стартовой площадки с потенциалом строительства более 5.1 млн кв. м недвижимости. Он будет пополняться.



"AK&M" от 24.10.2019
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